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СМИ: США зафиксировали первый в этом году испытания Ираном баллистической ракеты

Киев • УНН

 • 7610 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Разведка США зафиксировала первое в текущем году испытания Ираном баллистической ракеты семейства Fateh. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на трех должностных лиц Соединенных Штатов, передает УНН.

СМИ: США зафиксировали первый в этом году испытания Ираном баллистической ракеты

По их утверждению, испытания баллистической ракеты Fateh-110 совпали по времени с военно-морскими маневрами, проведенными на прошлой неделе в Ормузском проливе Корпусом “стражей исламской революции” (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). Ракета была запущена с базы КСИР на юго-востоке Ирана, пролетела больше 160 км над Ормузским проливом до полигона в пустыне на территории республики. Пуск засекли американские спутники разведывательного назначения, уточнил телеканал.

В Пентагоне отказались подтвердить сведения Fox News.

Ранее командующий ВМС Исламской Республики контр-адмирал Хосейн Ханзади сообщил, что национальные интересы Ирана являются определяющим фактором в вопросе сохранения Ормузского пролива открытым для судоходства.

Как сообщал УНН, Иран проведет масштабные военные учения в Персидском заливе.

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