СМИ: США зафиксировали первый в этом году испытания Ираном баллистической ракеты

По их утверждению, испытания баллистической ракеты Fateh-110 совпали по времени с военно-морскими маневрами, проведенными на прошлой неделе в Ормузском проливе Корпусом “стражей исламской революции” (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). Ракета была запущена с базы КСИР на юго-востоке Ирана, пролетела больше 160 км над Ормузским проливом до полигона в пустыне на территории республики. Пуск засекли американские спутники разведывательного назначения, уточнил телеканал.

В Пентагоне отказались подтвердить сведения Fox News.

Ранее командующий ВМС Исламской Республики контр-адмирал Хосейн Ханзади сообщил, что национальные интересы Ирана являются определяющим фактором в вопросе сохранения Ормузского пролива открытым для судоходства.

Как сообщал УНН, Иран проведет масштабные военные учения в Персидском заливе.