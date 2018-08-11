СМИ: США зафиксировали первый в этом году испытания Ираном баллистической ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Разведка США зафиксировала первое в текущем году испытания Ираном баллистической ракеты семейства Fateh. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на трех должностных лиц Соединенных Штатов, передает УНН.
По их утверждению, испытания баллистической ракеты Fateh-110 совпали по времени с военно-морскими маневрами, проведенными на прошлой неделе в Ормузском проливе Корпусом “стражей исламской революции” (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана). Ракета была запущена с базы КСИР на юго-востоке Ирана, пролетела больше 160 км над Ормузским проливом до полигона в пустыне на территории республики. Пуск засекли американские спутники разведывательного назначения, уточнил телеканал.
В Пентагоне отказались подтвердить сведения Fox News.
Ранее командующий ВМС Исламской Республики контр-адмирал Хосейн Ханзади сообщил, что национальные интересы Ирана являются определяющим фактором в вопросе сохранения Ормузского пролива открытым для судоходства.
Как сообщал УНН, Иран проведет масштабные военные учения в Персидском заливе.