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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ЗМІ: США зафіксували перше в цьому році випробування Іраном балістичної ракети

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Розвідка США зафіксувала перше в поточному році випробування Іраном балістичної ракети сімейства Fateh. Про це повідомив телеканал Fox News з посиланням на трьох посадових осіб Сполучених Штатів, передає УНН.

ЗМІ: США зафіксували перше в цьому році випробування Іраном балістичної ракети

За їх твердженням, випробування балістичної ракети Fateh-110 збіглися за часом з військово-морськими маневрами, проведеними на минулому тижні в Ормузькій протоці Корпусом “стражів ісламської революції” (КВІР, елітні підрозділи ЗС Ірану). Ракета була запущена з бази КВІР на південному сході Ірану, пролетіла більше 160 км над Ормузькою протокою до полігону в пустелі на території республіки. Пуск зафіксували американські супутники розвідувального призначення, уточнив телеканал.

У Пентагоні відмовилися підтвердити відомості Fox News.

Раніше командувач ВМС Ісламської Республіки контр-адмірал Хосейн Ханзаде повідомив, що національні інтереси Ірану є визначальним фактором в питанні збереження Ормузської протоки відкритим для судноплавства.

Як повідомляв УНН, Іран проведе масштабні військові навчання в Перській затоці.

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