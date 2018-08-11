ЗМІ: США зафіксували перше в цьому році випробування Іраном балістичної ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Розвідка США зафіксувала перше в поточному році випробування Іраном балістичної ракети сімейства Fateh. Про це повідомив телеканал Fox News з посиланням на трьох посадових осіб Сполучених Штатів, передає УНН.
За їх твердженням, випробування балістичної ракети Fateh-110 збіглися за часом з військово-морськими маневрами, проведеними на минулому тижні в Ормузькій протоці Корпусом “стражів ісламської революції” (КВІР, елітні підрозділи ЗС Ірану). Ракета була запущена з бази КВІР на південному сході Ірану, пролетіла більше 160 км над Ормузькою протокою до полігону в пустелі на території республіки. Пуск зафіксували американські супутники розвідувального призначення, уточнив телеканал.
У Пентагоні відмовилися підтвердити відомості Fox News.
Раніше командувач ВМС Ісламської Республіки контр-адмірал Хосейн Ханзаде повідомив, що національні інтереси Ірану є визначальним фактором в питанні збереження Ормузської протоки відкритим для судноплавства.
Як повідомляв УНН, Іран проведе масштабні військові навчання в Перській затоці.