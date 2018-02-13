СМИ: спецназ США ведет в Сирии поиски мест захоронений американцев, убитых боевиками ИГ

По данным источников телекомпании, речь идет о первой реальной попытке обнаружить, извлечь и вывезти на родину останки двух американских журналистов и еще двух гуманитарных работников США, убитых в Сирии террористами в 2014-2015 годах. Как отмечает АВС, пока такие усилия ограничены, но вскоре могут быть расширены.

Помощь в выявлении захоронений бойцов спецназа оказывают агенты разведки и сотрудники ФБР на местах, отмечает телекомпания. По имеющимся данным, тела убитых пленных похоронены в нескольких районах.

Как сообщает телеканал, поиски ведутся на основе информации, полученной от членов ИГ, схваченных курдами в Сирии в прошлом месяце. Речь идет о двух выходцев из Лондона, которые входили в отряд из четырех человек, известный пытками и убийствами пленников из западных стран, в частности журналистов США. Данному отряда приписывают убийства 27 заложников, в том числе американских журналистов Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа.

Как ранее сообщал УНН, джихадистская террористическая организация “Аль-Каида” во многих частях мира является большей угрозой, чем группировки “Исламское государство”, считают эксперты ООН.