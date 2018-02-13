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ЗМІ: спецназ США веде в Сирії пошуки місць поховань американців, убитих бойовиками ІД

ЗМІ: спецназ США веде в Сирії пошуки місць поховань американців, убитих бойовиками ІД

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Бійці спецназу США проводять у Сирії пошукову операцію, намагаючись виявити місця поховань останків громадян західних країн, включаючи американців, які були взяті в полон і вбиті бойовиками терористичного угрупування “Ісламська держава”. Про це повідомляє УНН з посиланням на телекомпанію ABC.

За даними джерел телекомпанії, мова йде про першу реальну спробу виявити, витягти і вивезти на батьківщину останки двох американських журналістів і ще двох гуманітарних працівників США, убитих у Сирії терористами у 2014-2015 роках. Як зазначає АВС, поки такі зусилля обмежені, але незабаром можуть бути розширені.

Допомога у виявленні поховань бійців спецназу надають агенти розвідки та співробітники ФБР на місцях, відзначає телекомпанія. За наявними даними, тіла убитих полонених поховані в декількох районах.

Як повідомляє телеканал, пошуки ведуться на основі інформації, отриманої від членів ІД, схоплених курдами у Сирії минулого місяця. Йдеться про двох вихідців з Лондона, які входили у загін з чотирьох чоловік, відомий тортурами і вбивствами бранців із західних країн, зокрема журналістів США. Даному загону приписують вбивства 27 заручників, у тому числі американських журналістів Джеймса Фоулі і Стівена Сотлоффа.

Як раніше повідомляв УНН, джихадистська терористична організація “Аль-Каїда” у багатьох частинах світу є більшою загрозою, ніж угруповання “Ісламська держава”, вважають експерти ООН.

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