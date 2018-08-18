СМИ сообщили о попытках властей США получить доступ к шифрованию Facebook

Подобный прецедент уже был, объяснили собеседники агентства, добавив, что Facebook отрицает требования Министерства юстиции США относительно алгоритма шифрования в суде. Дело в закрытом режиме рассматривается в Калифорнии, общественности детали этого производства недоступны, добавили источники Reuters.

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Во вторник, 14 августа, судья, по информации собеседников агентства, заслушал доводы по ходатайству правительства, в котором американские власти потребовали обвинить Facebook в неуважении к суду за его отказ выполнить запрос правительства относительно наблюдения за пользователями соцсети.

Facebook и американское Министерство юстиции комментировать эту информацию официально отказались.

Один из источников Reuters пояснил, что с проблемы Facebook Messenger связаны с расследованием дела банды MS-13 — одной из самых многочисленных уличных банд Центральной и Северной Америки, которая действует не только в США, но и в Мексике, Сальвадоре, Гондурасе и Гватемале.

В случае, если правительство США выиграет дело против Facebook, оно сможет использовать аналогичные аргументы, чтобы заставить переписать алгоритмы шифрования и другие популярные среди американцев мессенджеры, например, Signal (насчитывает миллиард пользователей) и принадлежащий Facebook WhatsApp (его функционал также позволяет записывать как текстовые, так и голосовые сообщения), отмечает Reuters, подчеркивая, что в итоге это может иметь серьезные последствия для компаний, которые считают себя защитниками частной жизни своих пользователей. Передаваемая ими информация больше не будет зашифрована, а сами организации станут находиться под давлением со стороны полиции и законодателей.

Напомним, американский технический специалист и спецагент, бывший сотрудник ЦРУ и АНБ США Сноуден раскрыл информацию о программе PRISM, которая включает в себя массовое наблюдение за переговорами американцев и иностранных граждан по телефону и интернету. По его утверждению, PRISM позволяет Агентству просматривать электронную почту, прослушивать голосовые и видеочаты, смотреть фотографии, видео, отслеживать файлы, узнавать другие подробности из социальных сетей. В программе PRISM участвуют Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo !, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple и Paltalk.

Система слежения позволяет сводить данные о телефонных звонках в единую схему информации из открытых, коммерческих и других источников, а также информации страховых идентификаторов, банковских кодов, профилей в Facebook, пассажирских списков на транспорте, списков избирательных участков и тому подобное. Таким образом формируются метаданные лица. С начала предполагалось, что система будут использовать в отношении граждан иностранных государств. Однако под программу сбора информации попадали и рядовые американцы.