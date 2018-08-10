У Facebook заборонили розміщувати креслення для створення зброї на 3D-принтерах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Соціальна мережа Facebook заборонила розміщувати на своїх сторінках креслення вогнепальної зброї, яке можна створити за допомогою 3D-принтерів. Про це повідомляє УНН з посиланням на телекомпанію CNN.
Раніше суд у штаті Вашингтон заборонив американській компанії Defense Distributed розміщення в інтернеті креслень зброї, яку можна надрукувати із пластмаси та інших матеріалів за допомогою 3D-принтера. При цьому, за даними CNN, такі схеми, незважаючи на заборону, все одно можна знайти у деяких інтернет-сайтах.
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У четвер Facebook оголосив про видалення однієї частини відповідного контенту, розміщеного на сторінках соцмережі, в тому числі посилань на сторонні сайти, де розміщені креслення. “Розміщення інструкцій по створенню вогнепальної зброї із використанням 3D-принтерів або верстатів із числовим програмним управлінням, згідно з правилами нашого співтовариства, заборонено, — наводить телеканал заяву соцмережі. — Відповідно до нашої політики ми видаляємо такий контент із Facebook”.
Нагадаємо, в червні цього року влада США дозволили Defense Distributed розміщувати в інтернеті креслення зброї, яке можна надрукувати на 3D-принтері. Це сталося через п’ять років після того, як адміністрація екс-президента Барака Обами заборонила цій фірмі публікувати подібні схеми. У 2015 році засновник компанії Коди Вілсон подав до суду, заявивши, що заборона порушує його конституційні права.
Через три роки адміністрація президента США Дональда Трампа врегулювала судові претензії Defense Distributed і дозволила компанії розмістити креслення в інтернеті. Компанія Уїлсона планувала зробити це до 1 серпня. Однак суд у Сіетлі (штат Вашингтон) менш ніж за добу до цієї дати призупинив дію розпорядження адміністрації Трампа.