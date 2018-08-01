Суд в США тимчасово блокував публікацію креслень для створення зброї на 3D-принтерах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Суд Західного округу штату Вашингтон у вівторок розпорядився тимчасово блокувати розміщення в інтернеті креслень, призначених для створення вогнепальної зброї за допомогою 3D-принтерів. Про це повідомило інформаційне агентство Reuters, передає УНН.
За його даними, рішення виніс у Сіетлі (штат Вашингтон) окружний суддя Роберт Леснік. Він аргументував такий крок тим, що розміщення згаданих вище креслень загрожує непоправною втратою для громадян США. На сайті суду поки не з’явилася офіційна інформація з цього приводу.
Компанія Defense Distributed тимчасово припинила завантаження в інтернет креслень, повідомила телекомпанія CNN. За її даними, таке рішення прийняв засновник компанії Коді Вілсон.
Він, уточнює CNN, хоче ознайомитися з постановою Роберта Лесніка. Генеральний прокурор штату Боб Фергюсон на прес-конференції у вівторок підтвердив, що ця постанова буде беззаперечно виконана. “Рішення судді ясне. Ми повертаємося до ситуації, яка передувала жахливому рішенню федерального уряду скасувати захисні заходи щодо забезпечення громадської безпеки”, — зазначив Фергюсон.
Як повідомляв УНН, вісім штатів США опротестували публікацію креслень для створення зброї на 3D-принтерах.