Вісім штатів США опротестували публікацію креслень для створення зброї на 3D-принтерах

Вона звернула увагу на те, що технологія 3D-принтерів дозволяє виготовляти вогнепальну зброю, яке не піддається обліку та виявленню за допомогою металодетекторів. “Це просто дико надавати злочинцям інструменти, що дають можливість одним натисканням кнопки випускати зброю, що не залишає слідів і не піддається виявленню. Адміністрація Трампа саме це і дозволяє. Ми не можемо стояти осторонь, поки така різка зміна курсу федеральним урядом ставить під загрозу безпеку нью йоркців”, — зазначила Андервуд.

За її словами, позивачами також виступили генпрокурори штатів Вашингтон, Массачусетс, Коннектикут, Нью-Джерсі, Пенсільванія, Орегон і Меріленд, а також округу Колумбія. Вони хочуть домогтися від суду Західного округу Вашингтона, куди спрямований позов, введення загальнонаціональної тимчасової заборони на поширення матеріалів, придатних для створення вогнепальної зброї за допомогою 3D-принтерів.

Йдеться про креслення пістолетів і гвинтівок, в тому числі AR-15, яка неодноразово використовувалася при масових розстрілах. За допомогою схем будь-який бажаючий може виготовити таку зброю за допомогою технології 3D-друку, створивши необхідні для цього пластмасові деталі. За словами Вілсона, до моменту, коли влада США в 2013 році зажадали від Defense Distributed видалити креслення з сайту компанії, їх завантажили понад 400 тисяч разів.

Як повідомляв УНН, більше 1 тисячі осіб в США вже завантажили з інтернету креслення, необхідні для створення зброї за допомогою 3D-принтерів, до 1 серпня — терміну, до якого компанія — автор креслень обіцяла викласти їх в Мережу.