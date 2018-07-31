CNN: більше 1 тисячі людей в США завантажили в мережі креслення для створення зброї на 3D-принтерах
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Більше 1 тисячі осіб в США вже завантажили з інтернету креслення, необхідні для створення зброї за допомогою 3D-принтерів, до 1 серпня — терміну, до якого компанія — автор креслень обіцяла викласти їх в Мережу. Про це повідомив у понеділок телекомпанії CNN юрисконсульт компанії Defense Distributed Джош Блекмен, передає УНН.
Блекмен не уточнив, які саме креслення і в якій кількості скачували користувачі. Він також не уточнив, скільки подібних документів вже розмістила в інтернеті компанія. Однак юрист зазначив, що друк зброї на 3D-принтері не створює проблему в області незаконного обігу зброї. “Ця справа стосується свободи слова, а не обігу зброї”, — зазначив Блекмен.
Юрисконсульт інформував також про намір перешкодити генеральній прокуратурі Пенсільванії блокувати IP-адреси Defense Distributed з метою не допустити різкого збільшення кількості неврахованих гвинтівок і пістолетів на руках населення цього та інших штатів. “Один штат не може піддавати цензурі свободу слова громадян інших штатів”, — пояснив Блекмен.
У червні цього року влада США дозволила Defense Distributed розміщувати в інтернеті креслення зброї, які можна “надрукувати” з пластмаси за допомогою 3D-принтера. Це сталося через п’ять років після того, як адміністрація екс-президента США Барака Обами заборонила фірмі публікувати подібні схеми. У 2015 році засновник компанії Коді Вілсон подав до суду, заявивши, що заборона порушує його конституційні права.
Як повідомляв УНН, у США дозволили розміщувати в інтернеті креслення для створення зброї на 3D-принтерах.