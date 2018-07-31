CNN: больше 1000 человек в США погрузили в сети чертежи для создания оружия на 3D-принтерах

Блэкмен не уточнил, какие именно чертежи и в каком количестве скачивали пользователи. Он также не уточнил, сколько подобных документов уже разместила в интернете компания. Однако юрист отметил, что печать оружия на 3D-принтере не создает проблему в области незаконного оборота оружия. “Это дело касается свободы слова, а не оборота оружия”, — отметил Блэкмен.

Юрисконсульт информировал также о намерении помешать генеральной прокуратуре Пенсильвании блокировать IP-адреса Defense Distributed с целью не допустить резкого увеличения количества неучтенных винтовок и пистолетов на руках населения этого и других штатов. “Один штат не может подвергать цензуре свободу слова граждан других штатов”, — пояснил Блэкмен.

В июне этого года власти США разрешили Defense Distributed размещать в интернете чертежи оружия, которое можно “напечатать” из пластмассы с помощью 3D-принтера. Это произошло спустя пять лет после того, как администрация экс-президента США Барака Обамы запретила фирме публиковать подобные схемы. В 2015 году основатель компании Коди Уилсон подал в суд, заявив, что запрет нарушает его конституционные права.

Как сообщал УНН, в США позволили размещать в интернете чертежи для создания оружия на 3D-принтерах.