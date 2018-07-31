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Восемь штатов США опротестовали публикацию чертежей для создания оружия на 3D-принтерах

Киев  •  УНН

 • 10280 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Генеральные прокуратуры восьми штатов США и столичного округа Колумбия в понедельник подали иск против администрации президента США Дональда Трампа с целью принудить ее пресечь оборот материалов, пригодных для создания огнестрельного оружия с помощью 3D-принтеров. Об этом объявила в официальном заявлении генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд, передает УНН.

Она обратила внимание на то, что технология 3D-принтеров позволяет изготавливать огнестрельное оружие, которое не поддается учету и обнаружению с помощью металлодетекторов. “Это просто дико предоставлять преступникам инструменты, дающие возможность одним нажатием кнопки выпускать не оставляющее следов и не поддающееся обнаружению оружие. Администрация Трампа именно это и разрешает. Мы не можем стоять в стороне, пока столь резкая смена курса федеральным правительством ставит под угрозу безопасность нью-йоркцев”, — отметила Андервуд.

По ее словам, истцами также выступили генпрокуроры штатов Вашингтон, Массачусетс, Коннектикут, Нью-Джерси, Пенсильвания, Орегон и Мэриленд, а также округа Колумбия. Они хотят добиться от суда Западного округа Вашингтона, куда направлен иск, введения общенационального временного запрета на распространение материалов, пригодных для создания огнестрельного оружия с помощью 3D-принтеров.

Речь идет о чертежах пистолетов и винтовок, в том числе AR-15, которая неоднократно использовалась при массовых расстрелах. С помощью схем любой желающий может изготовить такое оружие с помощью технологии 3D-печати, создав необходимые для этого пластмассовые детали. По словам Уилсона, к моменту, когда власти США в 2013 году потребовали от Defense Distributed удалить чертежи с сайта компании, их скачали более 400 тысяч раз.

Как сообщал УНН, более 1 тысячи человек в США уже загрузили из интернета чертежи, необходимые для создания оружия с помощью 3D-принтеров, до 1 августа — срока, до которого компания — автор чертежей обещала выложить их в Сеть.

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