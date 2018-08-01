Суд в США временно блокировал публикацию чертежей для создания оружия на 3D-принтерах

По его данным, решение вынес в Сиэтле (штат Вашингтон) окружной судья Роберт Лесник. Он аргументировал такой шаг тем, что размещение упомянутых выше чертежей грозит непоправимой потерей для граждан США. На сайте суда пока не появилась официальная информация по этому поводу.

Компания Defense Distributed временно прекратила загрузку в интернет чертежей, сообщила телекомпания CNN. По ее данным, такое решение принял основатель компании Коди Уилсон.

Он, уточняет CNN, хочет ознакомиться с постановлением Роберта Лэсника. Генеральный прокурор штата Боб Фергюсон на пресс-конференции во вторник подтвердил, что это постановление будет беспрекословно выполнено. “Решение судьи ясно. Мы возвращаемся к ситуации, которая предшествовала ужасному решению федерального правительства отменить защитные меры по обеспечению общественной безопасности”, — отметил Фергюсон.

Как сообщал УНН, восемь штатов США опротестовали публикацию чертежей для создания оружия на 3D-принтерах.