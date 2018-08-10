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В Facebook запретили размещать чертежи для создания оружия на 3D-принтерах

Киев • УНН

 • 9147 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Социальная сеть Facebook запретила размещать на своих страницах чертежи огнестрельного оружия, которое можно создать с помощью 3D-принтеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телекомпанию CNN.

В Facebook запретили размещать чертежи для создания оружия на 3D-принтерах

Ранее суд в штате Вашингтон запретил американской компании Defense Distributed размещение в интернете чертежей оружия, которое можно напечатать из пластмассы и других материалов с помощью 3D-принтера. При этом, по данным CNN, такие схемы, несмотря на запрет, все равно можно найти в некоторых интернет-сайтах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 1 тысячи человек в США загрузили из сети чертежи для создания оружия на 3D-принтерах - CNN

В четверг Facebook объявил об удалении всего соответствующего контента, размещенного на страницах соцсети, в том числе ссылок на сторонние сайты, где размещены чертежи. "Размещение инструкций по созданию огнестрельного оружия с использованием 3D-принтеров или станков с числовым программным управлением, согласно правилам нашего сообщества, запрещено, - приводит телеканал заявление соцсети. - Согласно нашей политики мы удаляем такой контент с Facebook".

Напомним, в июне этого года власти США разрешили Defense Distributed размещать в интернете чертежи оружия, которое можно напечатать на 3D-принтере. Это произошло через пять лет после того, как администрация экс-президента Барака Обамы запретила этой фирме публиковать подобные схемы. В 2015 году основатель компании Коды Уилсон подал в суд, заявив, что запрет нарушает его конституционные права.

Через три года администрация президента США Дональда Трампа урегулировала судебные претензии Defense Distributed и позволила компании разместить чертежи в интернете. Компания Уилсона планировала сделать это до 1 августа. Однако суд в Сиэтле (штат Вашингтон) менее чем за сутки до этой даты приостановил действие распоряжения администрации Трампа.

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