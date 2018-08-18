ЗМІ повідомили про спроби влади США отримати доступ до шифрування Facebook

Подібний прецедент уже був, пояснили співрозмовники агентства, додавши, що Facebook заперечує вимоги Міністерства юстиції США щодо алгоритму шифрування в суді. Справа в закритому режимі розглядається в Каліфорнії, громадськості деталі цього виробництва недоступні, додали джерела Reuters.

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У вівторок, 14 серпня, суддя, за інформацією співрозмовників агентства, заслухав доводи за клопотанням уряду, в якому американська влада зажадала звинуватити Facebook к неповазі до суду за його відмову виконати запит уряду щодо спостереження за користувачами соцмережі.

Facebook і американське Міністерство юстиції коментувати цю інформацію офіційно відмовилися.

Одне з джерел Reuters пояснило, що проблеми із Facebook Messenger пов’язані з розслідуванням справи банди MS-13 (Mara Salvatrucha — на сленгу означає “бригада сальвадорських бродячих мурах”) — однієї із найчисленніших вуличних банд Центральної і Північної Америки, яка діє не тільки в США, а й в Мексиці, Сальвадорі, Гондурасі і Гватемалі.

У разі, якщо уряд США виграє справу проти Facebook, воно зможе використовувати аналогічні аргументи, щоб змусити переписати алгоритми шифрування та інші популярні серед американців месенджери, наприклад, Signal (налічує мільярд користувачів) і належить Facebook WhatsApp (його функціонал також дозволяє записувати як текстові, так і голосові повідомлення), відзначає Reuters, підкреслюючи, що в підсумку це може мати серйозні наслідки для компаній, які вважають себе захисниками приватного життя своїх користувачів. Передана ними інформація більше не буде зашифрована, а самі організації стануть перебувати під тиском із боку поліції і законодавців.

Нагадаємо, американський технічний фахівець і спецагент, колишній співробітник ЦРУ і АНБ США Едвард Сноуден розкрив інформацію щодо програми PRISM, яка включає в себе масове стеження за переговорами американців та іноземних громадян за допомогою телефону та мережі інтернет. За його твердженням, PRISM дозволяє Агентству переглядати електронну пошту, прослуховувати голосові і відеочати, дивитися фотографії, відео, відстежувати файли, дізнаватися інші подробиці з соціальних мереж. У програмі PRISM беруть участь Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple і Paltalk.

Система стеження дозволяє зводити дані про телефонні дзвінки в єдину схему з інформацією з відкритих, комерційних та інших джерел, а також інформацією страхових ідентифікаторів, банківських кодів, профілів у Facebook, пасажирських списків на транспорті, списків виборчих дільниць тощо. Таким чином формуються метадані особи. З початку передбачалося, що систему будуть використовувати щодо громадян іноземних держав. Однак під програму збору інформації потрапляли і пересічні американці.