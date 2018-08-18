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ЗМІ повідомили про спроби влади США отримати доступ до шифрування Facebook

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Уряд США намагається змусити Facebook Inc. порушити алгоритм шифрування в його додатку для обміну повідомленнями Messenger, щоб американські правоохоронні органи могли прослуховувати голосові послання фігурантів кримінальних справ. Про це Reuters розповіли три знайомих зі ситуацією джерела, передає УНН.

ЗМІ повідомили про спроби влади США отримати доступ до шифрування Facebook

Подібний прецедент уже був, пояснили співрозмовники агентства, додавши, що Facebook заперечує вимоги Міністерства юстиції США щодо алгоритму шифрування в суді. Справа в закритому режимі розглядається в Каліфорнії, громадськості деталі цього виробництва недоступні, додали джерела Reuters.

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У вівторок, 14 серпня, суддя, за інформацією співрозмовників агентства, заслухав доводи за клопотанням уряду, в якому американська влада зажадала звинуватити Facebook к неповазі до суду за його відмову виконати запит уряду щодо спостереження за користувачами соцмережі.

Facebook і американське Міністерство юстиції коментувати цю інформацію офіційно відмовилися.

Одне з джерел Reuters пояснило, що проблеми із Facebook Messenger пов’язані з розслідуванням справи банди MS-13 (Mara Salvatrucha — на сленгу означає “бригада сальвадорських бродячих мурах”) — однієї із найчисленніших вуличних банд Центральної і Північної Америки, яка діє не тільки в США, а й в Мексиці, Сальвадорі, Гондурасі і Гватемалі.

У разі, якщо уряд США виграє справу проти Facebook, воно зможе використовувати аналогічні аргументи, щоб змусити переписати алгоритми шифрування та інші популярні серед американців месенджери, наприклад, Signal (налічує мільярд користувачів) і належить Facebook WhatsApp (його функціонал також дозволяє записувати як текстові, так і голосові повідомлення), відзначає Reuters, підкреслюючи, що в підсумку це може мати серйозні наслідки для компаній, які вважають себе захисниками приватного життя своїх користувачів. Передана ними інформація більше не буде зашифрована, а самі організації стануть перебувати під тиском із боку поліції і законодавців.

Нагадаємо, американський технічний фахівець і спецагент, колишній співробітник ЦРУ і АНБ США Едвард Сноуден розкрив інформацію щодо програми PRISM, яка включає в себе масове стеження за переговорами американців та іноземних громадян за допомогою телефону та мережі інтернет. За його твердженням, PRISM дозволяє Агентству переглядати електронну пошту, прослуховувати голосові і відеочати, дивитися фотографії, відео, відстежувати файли, дізнаватися інші подробиці з соціальних мереж. У програмі PRISM беруть участь Microsoft (Hotmail), Google (Gmail), Yahoo!, Facebook, YouTube, Skype, AOL, Apple і Paltalk.

Система стеження дозволяє зводити дані про телефонні дзвінки в єдину схему з інформацією з відкритих, комерційних та інших джерел, а також інформацією страхових ідентифікаторів, банківських кодів, профілів у Facebook, пасажирських списків на транспорті, списків виборчих дільниць тощо. Таким чином формуються метадані особи. З початку передбачалося, що систему будуть використовувати щодо громадян іноземних держав. Однак під програму збору інформації потрапляли і пересічні американці.

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