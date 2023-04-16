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СМИ неправильно истолковали эссе пригожина - ISW

СМИ неправильно истолковали эссе пригожина - ISW

Киев • УНН

 • 2056497 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Институт изучения войны в своем ежедневном отчете написал, что большинство СМИ неправильно истолковали эссе пригожина, относительно контрнаступления Украины, передает УНН.

Цитата

"В некоторых западных отчетах, освещавших эссе пригожина о потенциальном украинском контрнаступлении и будущем войны, неправильно контекстуализировали его заявление. В нем пригожин привел аргумент, который он приписывал "внутренним врагам" россии, пытающимся оправдать, необходимость окончания войны в Украине именно сейчас", - пишут в Институте изучения войны.

Детали

Как отмечается, суть эссе заключалась в том, чтобы "атаковать" этого гипотетического человека, который выступает за немедленное завершение войны, а не наоборот.

На самом деле, пригожин фактически призвал россию к решающей борьбе, которая приведет либо к победе над Украиной, либо к временному поражению россии. Однако, даже в случае поражения - оно станет катализатором националистического возрождения россии и создаст условия для победы в будущем.

В Институте изучения войны добавили, что эссе нельзя толковать, как призывающее прекратить вторжение россии в Украину.

Напомним

Институт изучения войны отметил, что кремлевская кампания "русификации" в Украине приносит вред самой россии.

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