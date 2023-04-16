СМИ неправильно истолковали эссе пригожина - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Институт изучения войны в своем ежедневном отчете написал, что большинство СМИ неправильно истолковали эссе пригожина, относительно контрнаступления Украины, передает УНН.
Цитата
"В некоторых западных отчетах, освещавших эссе пригожина о потенциальном украинском контрнаступлении и будущем войны, неправильно контекстуализировали его заявление. В нем пригожин привел аргумент, который он приписывал "внутренним врагам" россии, пытающимся оправдать, необходимость окончания войны в Украине именно сейчас", - пишут в Институте изучения войны.
Детали
Как отмечается, суть эссе заключалась в том, чтобы "атаковать" этого гипотетического человека, который выступает за немедленное завершение войны, а не наоборот.
На самом деле, пригожин фактически призвал россию к решающей борьбе, которая приведет либо к победе над Украиной, либо к временному поражению россии. Однако, даже в случае поражения - оно станет катализатором националистического возрождения россии и создаст условия для победы в будущем.
В Институте изучения войны добавили, что эссе нельзя толковать, как призывающее прекратить вторжение россии в Украину.
Напомним
Институт изучения войны отметил, что кремлевская кампания "русификации" в Украине приносит вред самой россии.