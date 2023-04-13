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кремлівська кампанія "русифікації" в Україні приносить шкоду самій росії — ISW

кремлівська кампанія "русифікації" в Україні приносить шкоду самій росії — ISW

Київ • УНН

 • 1721688 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. В Інституті вивчення війни вважають, що російська кампанія "русифікації", яка спрямована на Україну, діє проти самої росії, передає УНН.

Деталі

Аналітики ISW зазначили, росія продовжує посилювати відверто націоналістичні наративи та ідеології у компанії "русифікації" в Україні, але ця компанія діє проти рф.

"Росія проводить кампанію цілеспрямованої "русифікації" в Україні, спрямовану на знищення української ідентичності за допомогою безлічі військових, соціальних, економічних, правових, бюрократичних та адміністративних заходів", — зазначили аналітики.

Проте, кампанія "русифікації" спрямовується ефектом віддзеркалення і на національні меншини рф.

"Ідеології, що лежать в основі цієї "русифікації", також формують риторичну основу провоєнного інформаційного простору, який часто віддзеркалює свій мілітаризм із російським націоналізмом та інтенсивною ксенофобією, як на Україну та українську ідентичність, так і на національні меншини в самій Росії", — підкреслили в ISW.

Нагадаємо

В Інситуті вивчення війни заявили, що систематичні релігійні переслідування росії підтримують російську кампанію культурного геноциду проти України.

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