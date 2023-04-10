ISW: релігійні переслідування рф є частиною культурного геноциду проти України

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У ISW зазначили, що росія проводить масові депортації українських дітей та депопуляцію української території і це, ймовірно, є свідомою кампанією етнічних чисток.

За оцінкою ISW, кампанія етнічних чисток є частиною масштабної кремлівської кампанії культурного геноциду, яка має на меті викорінити поняття унікальної української культурної ідентичності.

"Міжнародне право не визначає етнічні чистки як злочин, але Комісія експертів Організації Об'єднаних Націй описала етнічні чистки як "цілеспрямовану політику, розроблену однією етнічною чи релігійною групою з метою усунення насильницькими та терористичними засобами цивільного населення іншої етнічної чи релігійної групи з певних географічних районів", - зазначили в Інституті.

Також аналітики ISW говорять, що: "Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього зазначає, що геноцид включає "дії, вчинені з наміром знищити, повністю або частково національну, етнічну, расову чи релігійну групу". Це визначення відповідає нинішнім зусиллям росії з ліквідації "небажаних" українських релігійних груп на окупованих українських територіях.

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