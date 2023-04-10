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ISW: религиозные преследования рф являются частью культурного геноцида против Украины

ISW: религиозные преследования рф являются частью культурного геноцида против Украины

Киев • УНН

 • 707760 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Систематические религиозные преследования россии поддерживают российскую кампанию культурного геноцида против Украины, об этом заявили в Институте изучения войны, передает УНН.

Детали

В ISW отметили, что россия проводит массовые депортации украинских детей и депопуляцию украинской территории и это, вероятно, является сознательной кампанией этнических чисток.

По оценке ISW, кампания этнических чисток является частью масштабной кремлевской кампании культурного геноцида, цель которой искоренить понятие уникальной украинской культурной идентичности.

"Международное право не определяет этнические чистки как преступление, но Комиссия экспертов Организации Объединенных Наций описала этнические чистки как "целенаправленную политику, разработанную одной этнической или религиозной группой с целью устранения насильственными и террористическими средствами гражданского населения другой этнической или религиозной группы из определенных географических районов", - отметили в Институте.

Также аналитики ISW говорят, что: "Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказании за него говорит, что геноцид включает "действия, совершенные с намерением уничтожить, полностью или частично национальную, этническую, расовую или религиозную группу". Это определение соответствует нынешним усилиям россии по ликвидации "нежелательных" украинских религиозных групп на оккупированных украинских территориях.

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