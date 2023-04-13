кремлевская кампания "русификации" в Украине приносит вред самой россии - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Институте изучения войны считают, что российская кампания "русификации", которая направлена на Украину, действует против самой России, передает УНН.
Детали
Аналитики ISW отметили, что россия продолжает усиливать откровенно националистические нарративы и идеологии в компании "русификации" в Украине, но эта компания действует против рф.
"Россия проводит кампанию целенаправленной "русификации" в Украине, направленную на уничтожение украинской идентичности с помощью множества военных, социальных, экономических, правовых, бюрократических и административных мер", — отметили аналитики.
Однако, кампания "русификации" направляется эффектом отражения и на национальные меньшинства рф.
"Идеологии, лежащие в основе этой "русификации", также формируют риторическую основу провоенного информационного пространства, которое часто отражает свой милитаризм с русским национализмом и интенсивной ксенофобией, как на Украину и украинскую идентичность, так и на национальные меньшинства в самой России", — подчеркнули в ISW.
Напомним
В Институте изучения войны заявили, что систематические религиозные преследования россии поддерживают российскую кампанию культурного геноцида против Украины.