ЗМІ неправильно витлумачили есе пригожина - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Інститут вивчення війни у своєму щоденному звіті написав, що більшість ЗМІ неправильно витлумачили есе пригожина, щодо контрнаступу України, передає УНН.
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"У деяких західних звітах, що висвітлювали есе пригожина про потенційний український контрнаступ і майбутнє війни, неправильно контекстуалізували його заяву. В ній пригожин навів аргумент, який він приписував "внутрішнім ворогам" росії, які намагаються виправдати, необхідність закінчення війни в Україні саме зараз", - пишуть в Інституті вивчення війни.
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Як зазначається, суть есею полягала в тому, щоб "атакувати" цю гіпотетичну людину, яка виступає за негайне завершення війни, а не навпаки.
Насправді ж, пригожин фактично закликав росію до вирішальної боротьби, яка призведе або до перемоги над Україною, або до тимчасової поразки росії. Однак, навіть у випадку поразки - вона стане каталізатором націоналістичного відродження росії та створить умови для перемоги в майбутньому.
В Інституті вивчення війни додали, що есе не можна тлумачити, як таке, що закликає припинити вторгнення росії в Україну.
Нагадаємо
Інститут вивчення війни зазначив, що кремлівська кампанія "русифікації" в Україні приносить шкоду самій росії.