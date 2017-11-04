СМИ назвали причиной отставки министра обороны Великобритании интриги в правительстве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон покинул свой пост из-за интриг в правительстве, официально же поводом для его отставки якобы стали сексуальные домогательства к журналистке, передает УНН со ссылкой на "Эхо Москвы".
М.Фэллон пытался убрать из правительства политиков, которые выступают за Brexit, но сам стал жертвой интриг, цитирует издание данные газеты Telegraph. Как сообщается, целью министра обороны в числе прочих стала лидер палаты общин Андреа Лидсом.
Однако она вовремя узнала о планах М.Фэллона и нанесла "упреждающий удар" — добилась встречи с премьер-министром страны Терезой Мэй и предоставила некое досье на М.Фэллона, где описывались все ее претензии к министру обороны. Так А.Лидсом не только убрала противника, но и сохранила свой пост, так как стала осведомителем, пишет издание.
М.Фэллон подал в отставку 1 ноября. В качестве причины он назвал свое "неподобающее поведение". СМИ предположили, что бывший министр имел в виду инцидент 15-летней давности. Тогда он положил руку на колено британской журналистке. Этот эпизод придали огласке за день до отставки М.Фэллона.