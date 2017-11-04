СМИ назвали причиной отставки министра обороны Великобритании интриги в правительстве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 11601 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 72270 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136827 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109856 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111975 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109534 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101997 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106281 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102977 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148933 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
СМИ назвали причиной отставки министра обороны Великобритании интриги в правительстве

СМИ назвали причиной отставки министра обороны Великобритании интриги в правительстве

Киев  •  УНН

 • 8278 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон покинул свой пост из-за интриг в правительстве, официально же поводом для его отставки якобы стали сексуальные домогательства к журналистке, передает УНН со ссылкой на "Эхо Москвы".

М.Фэллон пытался убрать из правительства политиков, которые выступают за Brexit, но сам стал жертвой интриг, цитирует издание данные газеты Telegraph. Как сообщается, целью министра обороны в числе прочих стала лидер палаты общин Андреа Лидсом.

Однако она вовремя узнала о планах М.Фэллона и нанесла "упреждающий удар" — добилась встречи с премьер-министром страны Терезой Мэй и предоставила некое досье на М.Фэллона, где описывались все ее претензии к министру обороны. Так А.Лидсом не только убрала противника, но и сохранила свой пост, так как стала осведомителем, пишет издание.

М.Фэллон подал в отставку 1 ноября. В качестве причины он назвал свое "неподобающее поведение". СМИ предположили, что бывший министр имел в виду инцидент 15-летней давности. Тогда он положил руку на колено британской журналистке. Этот эпизод придали огласке за день до отставки М.Фэллона.

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