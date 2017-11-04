СМИ назвали причиной отставки министра обороны Великобритании интриги в правительстве

М.Фэллон пытался убрать из правительства политиков, которые выступают за Brexit, но сам стал жертвой интриг, цитирует издание данные газеты Telegraph. Как сообщается, целью министра обороны в числе прочих стала лидер палаты общин Андреа Лидсом.

Однако она вовремя узнала о планах М.Фэллона и нанесла "упреждающий удар" — добилась встречи с премьер-министром страны Терезой Мэй и предоставила некое досье на М.Фэллона, где описывались все ее претензии к министру обороны. Так А.Лидсом не только убрала противника, но и сохранила свой пост, так как стала осведомителем, пишет издание.

М.Фэллон подал в отставку 1 ноября. В качестве причины он назвал свое "неподобающее поведение". СМИ предположили, что бывший министр имел в виду инцидент 15-летней давности. Тогда он положил руку на колено британской журналистке. Этот эпизод придали огласке за день до отставки М.Фэллона.