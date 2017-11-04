ЗМІ назвали причиною відставки міністра оборони Британії інтриги в уряді

М.Феллон намагався прибрати з уряду політиків, які виступають за Brexit, але сам став жертвою інтриг, цитує видання дані газети Telegraph. Як повідомляється, метою міністра оборони серед інших стала лідер палати громад Андреа Лідсом.

Однак вона вчасно дізналася про плани М.Феллона і завдала "удару на випередження" - домоглася зустрічі з прем'єр-міністром країни Терезою Мей і надала якесь досьє на М.Феллона, де описувалися всі її претензії до міністра оборони. Так А.Лідсом не лише прибрала противника, а й зберегла свою посаду, оскільки стала інформатором, пише видання.

М.Феллон подав у відставку 1 листопада. Причиною він назвав свою "неналежну поведінку". ЗМІ припустили, що колишній міністр мав на увазі інцидент 15-річної давності. Тоді він поклав руку на коліно британської журналістки. Цей епізод розголосили за день до відставки М.Феллона.