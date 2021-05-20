Axios: Израилю понадобится еще несколько дней для завершения военной операции

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31215 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 66540 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 114183 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 107883 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 61604 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72031 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186324 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150396 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158240 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138574 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
37%
Популярные новости

На Донетчине ВСУ вернули под контроль населенный пункт Днепроэнергия - Наев

15 апреля, 12:43 • 13270 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17815 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15715 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14445 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12850 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 114181 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 107881 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86424 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98627 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128620 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 4934 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10411 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 12903 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 15766 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 17874 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Axios: Израилю понадобится еще несколько дней для завершения военной операции

Киев • УНН

 • 13525 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. Израиля потребуется еще несколько дней на завершение военной операции против палестинских радикалов, несмотря на требование США прекратить ее в кратчайшие сроки. Об этом сообщил в среду новостной портал Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве, передает УНН.

Axios: Израилю понадобится еще несколько дней для завершения военной операции

Что известно

По их данным, глава МИД Израиля Габи Ашкенази в среду в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном указал, что для завершения израильской военной операции понадобится еще несколько дней. При этом Блинкен подчеркнул, что Вашингтон ждет самого скорого окончания операции. Ашкенази добавил, что у Израиля “все еще есть несколько военных задач” в Газе.

Блинкен также сообщил своему израильскому коллеге, что США заблокировали французскую инициативу в Совете Безопасности ООН по Газе, но “не могут продолжать поддерживать Израиль публично и на дипломатическом уровне, в основном в ООН, в течение длительного времени”, сообщили порталу источники. Портал указал, что телефонный разговор был “частью усиливающегося дипломатического давления” с целью прекращения огня в регионе, так как “Израиль пока сопротивляется”.

Детали

В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в распространенном письменном заявлении сообщил, что главы внешнеполитических ведомств двух стран в телефонном разговоре “обсудили усилия по прекращению насилия, которое унесло жизни израильских и палестинских мирных граждан, включая детей”. “Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать взаимодействовать с Израилем, Палестинской автономией и заинтересованными сторонами в регионе в предстоящие дни, и сделал акцент на том, что США ожидают увидеть деэскалацию на пути к прекращению огня”, — отметил дипломат. Он не стал подтверждать информацию Axios.

Что предшествовало

Ранее исполнительный секретарь центрального комитета движения ФАТХ Джибриль Раджуб сообщил, что соглашение о прекращении огня между контролирующим сектор Газа движением ХАМАС и властями Израиля может быть достигнуто в течение 24 часов.

контекст

Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

В ЦАХАЛе заявили , что с 10 мая из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено 3700 ракет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.89
Bitcoin
$84,175.90
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,247.05
Ethereum
$1,599.66