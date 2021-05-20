Axios: Израилю понадобится еще несколько дней для завершения военной операции

Что известно

По их данным, глава МИД Израиля Габи Ашкенази в среду в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном указал, что для завершения израильской военной операции понадобится еще несколько дней. При этом Блинкен подчеркнул, что Вашингтон ждет самого скорого окончания операции. Ашкенази добавил, что у Израиля “все еще есть несколько военных задач” в Газе.

Блинкен также сообщил своему израильскому коллеге, что США заблокировали французскую инициативу в Совете Безопасности ООН по Газе, но “не могут продолжать поддерживать Израиль публично и на дипломатическом уровне, в основном в ООН, в течение длительного времени”, сообщили порталу источники. Портал указал, что телефонный разговор был “частью усиливающегося дипломатического давления” с целью прекращения огня в регионе, так как “Израиль пока сопротивляется”.

Детали

В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в распространенном письменном заявлении сообщил, что главы внешнеполитических ведомств двух стран в телефонном разговоре “обсудили усилия по прекращению насилия, которое унесло жизни израильских и палестинских мирных граждан, включая детей”. “Госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать взаимодействовать с Израилем, Палестинской автономией и заинтересованными сторонами в регионе в предстоящие дни, и сделал акцент на том, что США ожидают увидеть деэскалацию на пути к прекращению огня”, — отметил дипломат. Он не стал подтверждать информацию Axios.

Что предшествовало

Ранее исполнительный секретарь центрального комитета движения ФАТХ Джибриль Раджуб сообщил, что соглашение о прекращении огня между контролирующим сектор Газа движением ХАМАС и властями Израиля может быть достигнуто в течение 24 часов.

контекст

Конфликт в регионе резко обострилась после того, как Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей.

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая, обострение началось из-за столкновения между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

В ЦАХАЛе заявили , что с 10 мая из сектора Газы в сторону Израиля было выпущено 3700 ракет.