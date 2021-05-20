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Axios: Ізраїлю знадобиться ще кілька днів для завершення військової операції

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Ізраїлю буде потрібно ще кілька днів на завершення військової операції проти палестинських радикалів, незважаючи на вимогу США припинити її в найкоротші терміни. Про це повідомив в середу новинний портал Axios з посиланням на джерела в ізраїльському уряді, передає УНН.

Axios: Ізраїлю знадобиться ще кілька днів для завершення військової операції

Що відомо

За їхніми даними, глава МЗС Ізраїлю Габі Ашкеназі в середу в телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном вказав, що для завершення ізраїльської військової операції знадобиться ще кілька днів. При цьому Блінкен підкреслив, що Вашингтон чекає швидкого закінчення операції. Ашкеназі додав, що у Ізраїлю “все ще є кілька військових завдань” в Газі.

Блінкен також повідомив своєму ізраїльському колезі, що США заблокували французьку ініціативу в Раді Безпеки ООН по Газі, але “не можуть продовжувати підтримувати Ізраїль публічно і на дипломатичному рівні, в основному в ООН, протягом тривалого часу”, повідомили порталу джерела. Портал вказав, що телефонна розмова була “частиною дипломатичного тиску, що посилюється” з метою припинення вогню в регіоні, бо “Ізраїль поки пручається”.

Деталі

У свою чергу керівник прес-служби Держдепартаменту Нед Прайс в поширеному письмовій заяві повідомив, що глави зовнішньополітичних відомств двох країн в телефонній розмові “обговорили зусилля з припинення насильства, яке забрало життя ізраїльських і палестинських мирних громадян, включаючи дітей”. “Держсекретар зазначив, що Сполучені Штати будуть продовжувати взаємодіяти з Ізраїлем, Палестинською автономією і зацікавленими сторонами в регіоні в майбутні дні, і зробив акцент на тому, що США очікують побачити деескалацію на шляху до припинення вогню”, — зазначив дипломат. Він не став підтверджувати інформацію Axios.

Що передувало

Раніше виконавчий секретар центрального комітету руху ФАТХ Джібріль Раджуб повідомив, що угода про припинення вогню між контролюючим сектор Газа рухом ХАМАС і владою Ізраїлю може бути досягнута протягом 24 годин.

Контекст

Конфлікт в регіоні різко загострився після того, як Ізраїль прийняв рішення виселити кілька палестинських сімей зі Східного Єрусалиму. Це викликало масові акції протесту і безлади в Єрусалимі, в результаті яких постраждали сотні людей.

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня, загострення почалося через зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі.

У ЦАХАЛі заявили, що з 10 травня з сектора Гази в бік Ізраїлю було випущено 3700 ракет.

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