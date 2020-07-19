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СМИ: Белый дом пытается заблокировать выделение средств на помощь штатам

СМИ: Белый дом пытается заблокировать выделение средств на помощь штатам

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Администрация Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом пытается заблокировать выделение средств штатам в рамках очередного пакета помощи в условиях пандемии нового коронавируса. С таким материалом со ссылкой на неназванных чиновников, принимавших участие в соответствующих переговорах, в субботу вышла газета The Washington Post, пишет УНН.

По ее информации, власти Соединенных Штатов пытаются не допустить вливания миллиардов долларов на нужды штатов по ключевым направлениям. Речь идет, в частности, о финансировании проведения тестирования на наличие коронавируса, а также о поддержке системы отслеживания контактов инфицированных. Кроме того, как утверждают источники газеты, президентская администрация выразила намерение обнулить запрос о миллиардах долларов, которые сенаторы-республиканцы хотят выделить в качестве помощи федеральным Центрам по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), а также заблокировать дополнительные средства для Пентагона и Госдепартамента для ликвидации последствий пандемии как внутри страны, так и за ее пределами.

Переговоры по этому вопросу носили неопределенный характер, конкретные денежные суммы пока также не установлены, отмечают источники The Washington Post. Однако, по их словам, республиканцы заявили о сумме в размере 25 млрд долларов, необходимой на решение задач, касающихся тестирования и отслеживания взаимодействий зараженных. Члены администрации выступили против, аргументируя это тем, что они уже одобрили пакет помощи по этим направлениям и часть выделенных средств до сих пор не израсходована.

По сведениям знакомых с вопросом лиц, позиция Белого дома спровоцировала негодование со стороны сенаторов Республиканской партии. В связи с этим некоторые законодатели “пытаются дать отпор” и принимают усилия, чтобы гарантировать сохранение пункта о выделении означенных средств в тексте законопроекта.

Федеральные власти США с марта влили в американскую экономику порядка 3 трлн долларов в рамках нескольких предыдущих пакетов экстренных мер стимулирования экономического роста в период пандемии, вызванной новым коронавирусом. Однако глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу указывал в марте, что в целом правительство способно направить на эти цели “примерно 6 трлн долларов” с учетом шагов Федеральной резервной системы США, выполняющей функции центробанка.

Ранее, Белый дом отказался от требования к иностранным студентам — покинуть страну.

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