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ЗМІ: Білий дім намагається заблокувати виділення коштів на допомогу штатам

ЗМІ: Білий дім намагається заблокувати виділення коштів на допомогу штатам

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Адміністрація Білого дому на чолі з президентом США Дональдом Трампом намагається заблокувати виділення коштів штатам в рамках чергового пакету допомоги в умовах пандемії нового коронавірусу. З таким матеріалом з посиланням на неназваних чиновників, які брали участь у відповідних переговорах, в суботу вийшла газета The Washington Post, пише УНН.

За її інформацією, влада Сполучених Штатів намагається не допустити вливання мільярдів доларів на потреби штатів по ключових напрямах. Йдеться, зокрема, про фінансування проведення тестування на наявність коронавірусу, а також про підтримку системи відстеження контактів інфікованих. Крім того, як стверджують джерела газети, президентська адміністрація висловила намір обнулити запит про мільярди доларів, які сенатори-республіканці хочуть виділити в якості допомоги федеральним Центрам по контролю і профілактиці захворювань (ЦКПЗ), а також заблокувати додаткові кошти для Пентагону і Держдепартаменту для ліквідації наслідків пандемії як всередині країни, так і за її межами.

Переговори з цього питання носили невизначений характер, конкретні грошові суми поки також не встановлені, відзначають джерела The Washington Post. Однак, за їхніми словами, республіканці заявили про суму в розмірі 25 млрд доларів, необхідної на вирішення завдань, що стосуються тестування та відстеження взаємодій заражених. Члени адміністрації виступили проти, аргументуючи це тим, що вони вже схвалили пакет допомоги за цими напрямками і частина виділених коштів досі не витрачена.

За відомостями знайомих з питанням осіб, позиція Білого дому спровокувала обурення з боку сенаторів Республіканської партії. У зв’язку з цим деякі законодавці “намагаються дати відсіч” і приймають зусилля, щоб гарантувати збереження пункту про виділення зазначених коштів в тексті законопроекту.

Федеральна влада США з березня влила в американську економіку близько 3 трлн доларів в рамках декількох попередніх пакетів екстрених заходів стимулювання економічного зростання в період пандемії, викликаної новим коронавірусом. Однак глава Національної економічної ради Білого дому Лоуренс Кадлоу вказував в березні, що в цілому уряд здатний направити на ці цілі “приблизно 6 трлн доларів” з урахуванням кроків Федеральної резервної системи США, яка виконує функції центробанку.

Раніше, Білий дім відмовився від вимоги до іноземних студентів — покинути країну.

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