СМИ: Белый дом намерен включить иранский Корпус стражей к террористам
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Белый дом может внести элитный иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций, но Пентагон и разведка выступают против, передает УНН со ссылкой на Washington Post.
По ее данным, разведчики и военные США сомневаются в целесообразности такого шага, поскольку КСИР уже находится в списке американских санкций. Если же отнести их к террористам, это повлечет нежелательные последствия, в том числе в сфере борьбы с террористами в Сирии и Ираке, считают военные.
Например, американский закон об иностранных террористических организациях не рассчитан на борьбу с государственными подразделениями, пишет газета.
В КСИР числятся более 100 000 военных, включая подразделения ВМС, ВВС и сухопутных сил. Разведка США подозревает, что КСИР занимается не только внутренней безопасностью в Иране, но и боевыми действиями в Ираке и Сирии против террористической группировки "Исламское государство".
При этом источник в Белом доме сказал газете, что администрация еще не приняла решения. Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер отказался комментировать слухи об указе.