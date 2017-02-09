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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ЗМІ: Білий дім має намір зарахувати іранський Корпус вартових до терористів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Білий дім може внести елітний іранський Корпус вартових ісламської революції в список терористичних організацій, але Пентагон і розвідка виступають проти, передає УНН з посиланням на Washington Post.

ЗМІ: Білий дім має намір зарахувати іранський Корпус вартових до терористів

За її даними, розвідники і військові США сумніваються в доцільності такого кроку, оскільки КВІР вже знаходиться в списку американських санкцій. Якщо ж зарахувати їх до терористів, це спричинить небажані наслідки, в тому числі в сфері боротьби з терористами в Сирії та Іраку, вважають військові.

Наприклад, американський закон про іноземних терористичних організаціях не розрахований на боротьбу з державними підрозділами, пише газета.

У КВІР числяться більше 100 тисяч військових, включаючи підрозділи ВМС, ВПС і сухопутних сил. Розвідка США підозрює, що КВІР займається не тільки внутрішньою безпекою в Ірані, але і бойовими діями в Іраку і Сирії проти терористичного угрупування “Ісламська держава”.

При цьому джерело в Білому домі сказав газеті, що адміністрація ще не прийняла рішення. Прес-секретар президента США Шон Спайсер відмовився коментувати чутки про указ.

 

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