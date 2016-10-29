Соревнования по кросфиту среди людей с инвалидностью прошли в Днепре

В Ледовом дворце города состоялись Игры Героев - соревнования по кросфиту для людей с инвалидностью и бойцов, которые получили ранения в зоне проведения АТО. Подобные мероприятия уже прошли в Киеве и Харькове. Два месяца бойцы и люди с инвалидностью занимались с лучшими тренерами, работали со штангой, гирями, мидболамы, кольцами и другими орудиями.

Всего в соревнованиях в Днепре приняли участие 23 человека. По завершении победителей наградили медалями и памятными подарками.

Напомним, в Днепре спортсмены открыли "Аллею марафонцев".