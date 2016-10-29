Змагання з кросфіту серед людей з інвалідністю відбулися в Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Дніпрі відбувся спортивний захід для людей з інвалідністю. Про це повідомляє кореспондент УНН.
У Льодовому палаці міста відбулися Ігри Героїв — змагання з кросфіту для людей з інвалідністю і бійців, що зазнали поранень в зоні проведення АТО. Подібні заходи вже відбулися у Києві і Харкові. Два місяці бійці та люди з інвалідністю займалися з найкращими тренерами, працювали зі штангою, гирями, мідболами, кільцями та іншим знаряддям.
Всього у змаганнях в Дніпрі взяли участь 23 людини. По завершенні переможців нагородили медалями та пам’ятними подарунками.
Нагадаємо, у Дніпрі спортсмени відкрили “Алею марафонців”.