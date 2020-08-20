Испугался звука поезда и выбежал на дорогу: стали известны детали гибели лося в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В патрульной полиции подтвердили, что в результате ДТП в Голосеевском районе Киева погиб лось. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу столичной патрульной полиции.
"Сегодня, около 6 часов утра, патрульные получили сразу несколько вызовов по поводу животного на проезжей части. Автопатруль начал поиски и заметил лося на улице Гринченко", - говорится в сообщении.
Как указано, сразу несколько экипажей прибыли на помощь и сумели согнать животное на зеленую зону и удерживать его там. Патрульные немедленно сообщили соответствующие службы и ждали помощи специалистов.
"Ситуацию осложняло то, что приблизительный вес лося составлял 500 кг, кроме того, животное было очень пугливым. Трагедии избежать не удалось: поезд, который ехал мимо, неожиданно подал звуковой сигнал, чем очень напугал животное. Обезумевшее от страха животное сломя голову побежало в направлении улицы Саперно-Слободской, выбежало на проезжую часть, где произошло столкновение с автомобилем Daewoo. К сожалению, в результате ДТП величественное животное погибло", - рассказали в ведомстве.
Ранее о том, что в Киеве сбили лося, сообщил журналист.