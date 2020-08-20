Злякався звуку поїзда і вибіг на дорогу: стали відомі деталі загибелі лося у Києві

"Сьогодні, близько 6-ї години ранку, патрульні отримали відразу декілька викликів з приводу тварини на проїзній частині. Автопатруль почав пошуки та помітив лося на вулиці Грінченка", - йдеться у повідомленні.

Як вказано, відразу декілька екіпажів прибули на допомогу та зуміли зігнати тварину на зелену зону та утримувати його там. Патрульні негайно повідомили відповідні служби та чекали на допомогу спеціалістів.

"Ситуацію ускладнювала те, що приблизна вага лося становила 500 кг, крім того, тварина була дуже ляклива. Трагедії уникнути не вдалося: потяг, який їхав повз, зненацька подав звуковий сигнал, чим дуже налякав тварину. Знавісніла від страху тварина стрімголов побігла у напрямку вулиці Саперно-Слобідської, вибігла на проїзну частину, де відбулося зіткнення з автомобілем Daewoo. На жаль, у результаті ДТП велична тварина загинула", - розповіли у відомстві.

Раніше про те, що у Києві збили лося, повідомив журналіст.