У Києві збили лося, який розгулював містом

“У нас дуже сумна новина: на Саперно-Слобідській збили лося, який два роки жив у місцевих лісосмугах. На момент зйомки тварина була в агонії. Якось транспортувати не було можливості, та й нікуди. У нас немає реанімації для таких тварин”, - написав він.

За його словами, за останній рік він 3 рази брав участь у спробах відправити тварину в зоопарк або заміські господарства.

“Але він бігає по лісі і схилах 15-20 км годину, нереально підійти на відстань пострілу шприца з розчином. Мені дуже шкода”, - додав він.

Нагадаємо, Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва про скасування наказу про занесення лося європейського до Червоної Книги України.