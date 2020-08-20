В Киеве сбили лося, который разгуливал по городу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. В Киеве на Саперно-Слободской улице сбили лося, который несколько лет жил в местных лисопосадках. Животное не выжило. Об этом сообщил в Facebook журналист Влад Антонов, передает УНН.
"У нас очень печальная новость: на Саперно-Слободской сбили лося, два года жившего в местных лесопосадках. На момент съемки животное было в агонии. Как то транспортировать не было возможности, и некуда. У нас нет реанимации для таких животных ", - написал он.
По его словам, за последний год он 3 раза участвовал в попытках отправить животное в зоопарк или загородные хозяйства.
"Но он бегает по лесу и склонах 15-20 км час, невозможно подойти на расстояние выстрела шприца с раствором. Мне очень жаль", - добавил он.
Напомним, Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда Киева об отмене приказа о занесении лося европейского в Красную Книгу Украины.