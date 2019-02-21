Преступная организация планировала подкуп 680 тыс. избирателей - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Преступная организация пыталась создать так называемые "избирательные пирамиды" с целью влияния на выборы президента Украины, планировала привлечь к своей деятельности более 680 тыс. человек. Об этом на брифинге в четверг, 21 декабря, сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает корреспондент УНН.
Он сообщил, что СБУ совместно с ГПУ и ГБР сегодня проводит более 30 обысков в регионах государства в рамках производства, открытого по признакам создание преступной организации, пыталась создать так называемые "избирательные пирамиды" с целью влияния на выборы президента Украины.
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По его словам, в наличных организаторы схемы были ограничены. Размер оплаты так называемых "старших избирательных участков", которых сокращенно называют СИУ, и членов так называемых "десяток" рос пропорционально приближению выборов президента Украины, отметил Кононенко.
"Также к материалам производства добавлено и направлено в органы прокуратуры заявление народного депутата Украины Немировского, к которому обратился один из бывших членов этой группы, отвечал за так называемое "поле" в одномандатном избирательном округе № 151 в Полтавской области", - сказал он.
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Заместитель председателя СБУ рассказал, что нардеп передал в Службу соответствующие материалы, содержащие списки лиц, которым организация выплачивала средства, а также зарплатная ведомость за округ.
"Если брать 151-й округ как базовый, то мы видим, что на платной основе к нему было привлечено "216 старших избирательных участков" и 3250 участников так называемых "десяток". Если это умножить на количество округов, мы получим, что на платной основе этой группой планировалось привлечь к своей деятельности более 680 тыс. человек. Опять же, согласны с МВД, это не что иное, как подкуп избирателей", - добавил Кононенко.
Напомним, силовики сегодня проводят более 30 обысков в нескольких регионах Украины по признакам создания преступной организации, которая пыталась создать "избирательные пирамиды" для влияния на волеизъявление украинцев.