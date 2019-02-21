СБУ: в окупованому Криму пройшов набір до лав ПВК "Вагнера"

"Щодо участі громадян України в так званій структурі ПВК "Вагнера", так, дійсно, ми маємо непоодинокі випадки, коли наші колишні громадяни приймали участь. Більш цього, сьогодні ми можемо говорити про те, що, наприклад, в окупованому Криму пройшов набір до лав ПВК "Вагнера", які спрямовувались до Судану. Частину даних, частину прізвищ ми вже оприлюднили, і найближчим часом спільно з журналістами також оприлюднимо іншу частину прізвищ", - сказав Гуськов.

Нагадаємо, на початку лютого СБУ привела свіжі факти масових втрат російської ПВК "Вагнера" у Сирії та Судані.