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СБУ: в окупованому Криму пройшов набір до лав ПВК "Вагнера"

СБУ: в окупованому Криму пройшов набір до лав ПВК "Вагнера"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Керівник апарату Служби безпеки України Ігор Гуськов заявив, що в окупованому Криму пройшов набір до лав ПВК "Вагнера". Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.

"Щодо участі громадян України в так званій структурі ПВК "Вагнера", так, дійсно, ми маємо непоодинокі випадки, коли наші колишні громадяни приймали участь. Більш цього, сьогодні ми можемо говорити про те, що, наприклад, в окупованому Криму пройшов набір до лав ПВК "Вагнера", які спрямовувались до Судану. Частину даних, частину прізвищ ми вже оприлюднили, і найближчим часом спільно з журналістами також оприлюднимо іншу частину прізвищ", - сказав Гуськов.

Нагадаємо, на початку лютого СБУ привела свіжі факти масових втрат російської ПВК "Вагнера" у Сирії та Судані.

Українські Національні Новини

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