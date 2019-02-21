СБУ: в оккупированном Крыму прошел набор в ряды ЧВК "Вагнера"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Руководитель аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов заявил, что в оккупированном Крыму прошел набор в ряды ЧВК "Вагнера". Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.
"Об участии граждан Украины в так называемой структуре ЧВК "Вагнера", да, действительно, нередки случаи, когда наши бывшие граждане принимали участие. Более того, сегодня мы можем говорить о том, что, например, в оккупированном Крыму прошел набор в ряды ЧВК "Вагнера", которые направлялись в Судан. Часть данных, часть фамилий мы уже обнародовали, и в ближайшее время совместно с журналистами также обнародуем другую часть фамилий", - сказал Гуськов.
Напомним, в начале февраля СБУ привела свежие факты массовых потерь российской ЧВК "Вагнера" в Сирии и Судане.