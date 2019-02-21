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Злочинна організація планувала підкуп 680 тис. виборців - СБУ

Злочинна організація планувала підкуп 680 тис. виборців - СБУ

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Злочинна організація, що намагалась створити так звані “виборчі піраміди” з метою впливу на вибори президента України, планувала залучити до своєї діяльності більше 680 тис. осіб. Про це на брифінгу у четвер, 21 грудня, повідомив заступник Голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.

Він повідомив, що СБУ спільно з ГПУ та ДБР сьогодні проводить більше 30 обшуків в регіонах держави в межах провадження, відкритого за ознаками створення злочинної організації, що намагалась створити так звані “виборчі піраміди” з метою впливу на вибори президента України.

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З його слів, в готівці організатори схеми були необмежені. Розмір оплати так званих “старших виборчих дільниць”, яких скорочено називають СВД, та членів так званих “десяток” зростав пропорційно наближенню виборів президента України, зазначив Кононенко.

“Також до матеріалів провадження долучено і направлено до органів прокуратури заяву народного депутата України Немировського, до якого звернувся один з колишніх членів цієї групи, що відповідав за так зване „поле“ в одномандатному виборчому окрузі № 151 на Полтавщині”, — сказав він.

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Заступник голови СБУ розповів, що нардеп передав до Служби відповідні матеріали, що містили списки осіб, яким організація виплачувала кошти, а також зарплатна відомість за округ.

“Якщо брати 151-й округ як базовий, то ми бачимо, що на платній основі до нього було залучено „216 старших виборчих дільниць“ та 3250 учасників так званих „десяток“. Якщо це помножити на кількість округів, ми отримаємо, що на платній основі цією групою планувалось залучити до своєї діяльності більше 680 тис. осіб. Знов таки, погоджуємось з МВС, це є нічим іншим аніж підкупом виборців”, — додав Кононенко.

Нагадаємо, силовики сьогодні проводять більше 30 обшуків у декількох регіонах України за ознаками створення злочинної організації, яка намагалась створити "виборчі піраміди" для впливу на волевиявлення українців.

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