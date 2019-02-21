"Виборчі піраміди": злочинній групі допомагали з "брудною готівкою" правоохоронці

Він розповів, що СБУ спільно з ГПУ та ДБР сьогодні проводить понад 30 обшуків в регіонах держави в межах провадження, відкритого за ознаками створення злочинної організації, що намагалась створити так звані "виборчі піраміди" з метою впливу на вибори президента України.



"Для повноцінного функціонування організації та реалізації злочинного наміру використовувалась так звана "брудна готівка", яка обготівковувалась незаконним шляхом за сприяння працівників правоохоронних органів. Організатори групи та особи, залучені до її діяльності ще на момент побудови організації, до початку діяльності усвідомлювали її протиправний характер та передбачений за вчинення злочину кримінальну відповідальність", - сказав заступник голови СБУ.



Як повідомляв УНН, в Україні проводять понад 30 обшуків у пошуках "виборчих пірамід".