"Избирательные пирамиды": преступной группе помогали с "грязной наличкой" правоохранители

Он рассказал, что СБУ совместно с ГПУ и ГБР сегодня проводит более 30 обысков в регионах государства в рамках производства, открытого по признакам создания преступной организации, которая пыталась создать так называемые "избирательные пирамиды" с целью влияния на выборы президента Украины.



"Для полноценного функционирования организации и реализации преступного умысла использовалась так называемая "грязная наличка", которая обналичивалась незаконным путем по содействию сотрудников правоохранительных органов. Организаторы группы и лица, привлеченные к ее деятельности еще на момент построения организации, до начала деятельности осознавали ее противоправный характер и предусмотренную за совершение преступления уголовную ответственность", - сказал заместитель главы СБУ.



Как сообщал УНН, в Украине проводят более 30 обысков в поисках "избирательных пирамид".