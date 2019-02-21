"Избирательные пирамиды": преступной группе помогали с "грязной наличкой" правоохранители
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Преступной организации, которая пыталась создать так называемые "избирательные пирамиды" с целью влияния на выборы президента Украины, способствовали добыть "грязную наличные" правоохранители. Об этом на брифинге в четверг, 21 декабря, сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает корреспондент УНН.
Он рассказал, что СБУ совместно с ГПУ и ГБР сегодня проводит более 30 обысков в регионах государства в рамках производства, открытого по признакам создания преступной организации, которая пыталась создать так называемые "избирательные пирамиды" с целью влияния на выборы президента Украины.
"Для полноценного функционирования организации и реализации преступного умысла использовалась так называемая "грязная наличка", которая обналичивалась незаконным путем по содействию сотрудников правоохранительных органов. Организаторы группы и лица, привлеченные к ее деятельности еще на момент построения организации, до начала деятельности осознавали ее противоправный характер и предусмотренную за совершение преступления уголовную ответственность", - сказал заместитель главы СБУ.
Как сообщал УНН, в Украине проводят более 30 обысков в поисках "избирательных пирамид".