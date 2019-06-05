Преступник-"гастролер" ограбил 40 храмов по всей территории Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Полицейские задержали мужчину за совершение 40 краж в храмах по всей территории страны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
"Сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции совместно с оперативниками из управлений уголовного розыска полиции в Житомирской, Харьковской, Винницкой и Киевской областях в течение трех месяцев документировали преступную деятельность лица, которого подозревали в совершении серии краж из церквей", - говорится в сообщении.
По данным полиции, 30-летний мужчина совершил более 40 краж из храмов по всей территории страны. Он присваивал старинные церковные книги, иконы, украшенные серебром и позолотой, и другое церковное имущество. В частности, в Киевской области мужчина похитил старинную икону с золотым напылением весом около 40 килограммов. Краденое злоумышленник переправлял в соседнее государство через посредника. Во время очередной такой попытки его задержали полицейские.
Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины. Сейчас мужчину проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца с правом внесения залога в размере 135 тысяч гривен.
Напомним, столичные правоохранители задержали мужчину, который проник в храм и украл оттуда ювелирные изделия.