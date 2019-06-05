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Злочинець-"гастролер" пограбував 40 храмів по всій території України

Злочинець-"гастролер" пограбував 40 храмів по всій території України

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Поліцейські затримали чоловіка за здійснення 40 крадіжок у храмах по всій території країни, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції.

"Співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції спільно з оперативниками з управлінь карного розшуку поліції в Житомирській, Харківській, Вінницькій та Київській областях упродовж трьох місяців документували злочинну діяльність особи, яку підозрювали у скоєнні серії крадіжок з церков", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, 30-річний чоловік скоїв понад 40 крадіжок з храмів по всій території країни. Він привласнював старовинні церковні книги, ікони, оздоблені сріблом та позолотою, та інше церковне майно. Зокрема, на Київщині чоловік викрав старовинну ікону із золотим напиленням вагою близько 40 кілограмів. Крадене зловмисник переправляв до сусідньої держави через посередника. Під час чергової такої спроби його затримали поліцейські.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка) КК України. Зараз чоловіка перевіряють на причетність до інших аналогічних злочинів.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді арешту строком на два місяці з правом внесення застави на суму 135 тисяч гривень.

Нагадаємо, столичні правоохоронці затримали чоловіка, який проник у храм і вкрав звідти ювелірні вироби.

Українські Національні Новини

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