Крадій проник у столичний храм і ховався там за колоною
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який проник у храм і вкрав звідти ювелірні вироби. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
Крадіжка відбулась у церкві на вулиці Братиславській. Зловмисник виламав запасні двері за допомогою лому, проник до приміщення та викрав звідти хрестик із ланцюжком.
Коли поліцейські прибули на виклик і зайшли до приміщення, побачили навкруги безлад і невідомого чоловіка, який ховався за колоною.
32-річного киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході поверхневого огляду поліцейські виявили та вилучили золотий хрестик із ланцюжком та інструмент для злому.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.
Раніше УНН повідомляв, що за один день на Київщині обікрали три церкви.