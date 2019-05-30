За один день на Київщині обікрали три церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. До поліції звернулися священнослужителі з трьох різних храмів Київської області з повідомленнями про крадіжки. Про це інформує УНН із посиланням на Facebook сторінку поліції області.
"Священнослужитель зі Святоуспенської церкви в селі П’ятигори Тетіївського району повідомив, що з церкви вночі викрали ікону Божої матері, вартість якої наразі встановлюється. У смт. Калита Броварського району з місцевої церкви також викрали срібні хрестики, пожертву у вигляді грошових коштів та старовинні ікони, які датовані 17-м та початком 19-го століть", - повідомили правоохоронці.
Третій випадок стався у Вишгороді, де з церкви зникли пʼять ікон, дві з яких датовані рубежем 19-20-го століть.
У всіх випадках зловмисники проникли до релігійних споруд шляхом злому замків.
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Наразі поліція проводить слідчі дії, спрямовані на встановлення і затримання осіб, причетних до даних злочинів.
Як повідомляв УНН, у селі Перекоринці Мурованокуриловецького району Вінницької області вандали пограбували та осквернили храм Української Православної Церкви Московського Патріархату