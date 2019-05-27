Три церкви оголосили про початок ремонту фундаменту Храму Гробу Господнього в Єрусалимі

"Ми, лідери християнських громад, відповідальних за статус-кво в храмі Гробу Господнього, оголошуємо з великою радістю про початок проекту реставрації і відновлення фундаменту святий гробниці та грунту під Храмом Гробу Господнього", - цитує агентство заяву представників церков.

Реставраційні роботи будуть спрямовані на усунення вогкості в фундаменті церкви, також буде проведено оновлення покриття підлоги в храмі, повідомив патріарх Єрусалима і всієї Палестини Феофіл III на прес-конференції.

Ремонтно-реставраційні роботи будуть проводитися в два етапи. Перший з них почнеться у вересні, в ході нього буде проводитися обстеження фундаменту храму. Після завершення обстеження розпочнеться другий етап, в ході якого будуть проводитися ремонтно-відновлювальні роботи. Проектом керуватимуть італійські експерти під наглядом комітету, що складається з представників церков, які є берегинями святині. В ході обстеження, ремонту і реставрації храм залишатиметься відкритим для паломників, передає AFP з посиланням на представників церков.

У березні 2017 року грецькі фахівці завершили першу за 200 років реставрацію каплиці (Кувуклії) храму Гробу Господнього, під якою, згідно з переказами, розташована гробниця Ісуса Христа. В ході робіт було демонтовано металевий каркас, що оточував Кувуклію з 1947 року, а кам'яний фасад святині очищений від кіптяви, що утворилася в результаті свічок, що запалюють паломники. Знявши мармурові плити, що закривали зверху похоронне ложе Ісуса Христа, вчені переконалися в тому, що під ними знаходиться справжнє похоронне ложе, висічене всередині скельної похоронної печери на початку першого століття, і що представляє собою одне ціле зі скелею.

Гроб Господній - головна святиня християнського світу. Вважається, що він стоїть на тому самому місці, де, згідно зі Священним Писанням, був розп'ятий, похований, а потім воскрес Ісус Христос. Це місце було виявлено посланцями римського імператора Костянтина через три століття після Розп'яття.

Нагадаємо, у Свято-Михайлівському Золотоверхому Соборі, у Вербну неділю, 21 квітня Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній очолив Божественну літургію, яка стала першим в історії урочистим Богослужінням Предстоятеля Української Православної Церкви з сурдоперекладом.