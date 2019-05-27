Три церкви объявили о начале ремонта фундамента Храма Гроба Господня в Иерусалиме

КИЕВ. 28 мая. УНН. Представители трех церквей, Армянской, Католической и Православной, достигли соглашения о проведении ремонта и реставрации иерусалимского Храма Гроба Господня (известного также как Храм Воскресения Христова), в ходе которого будут приведены в порядок фундамент церкви, построенной, по преданию, на месте распятия, погребения и воскресения Иисуса Христа. Об этом сообщил в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на совместное заявление трех церквей, передает УНН.