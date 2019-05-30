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7 марта, 15:45 • 74462 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 111433 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137641 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144614 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130123 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130194 просмотра

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Актуальное
За один день в Киевской области обокрали три церкви

За один день в Киевской области обокрали три церкви

Киев  •  УНН

 • 12928 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В полицию обратились священнослужители из трех разных храмов Киевской области сообщениям о кражах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook страницу полиции области.

“Священнослужитель из Святоуспенской церкви в селе Пятигоры Тетиевского района сообщил, что из церкви ночью похитили икону Божьей матери, стоимость которой устанавливается. В пгт. Калита Броварского района из местной церкви также похитили серебряные крестики, пожертвование в виде денежных средств и старинные иконы, датированные 17-м и началом 19-го века”, — сообщили правоохранители.

Третий случай произошел в Вышгороде, где из церкви исчезли пять икон, две из которых датированы рубежом 19-20-го веков.

Во всех случаях злоумышленники проникли в религиозные сооружения путем взлома замков.

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В настоящее время полиция проводит следственные действия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данным преступлениям.

Как сообщал УНН, в селе Перекоринцы Мурованокуриловецкого района Винницкой области вандалы ограбили и осквернили храм Украинской Православной Церкви Московского Патриархата

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