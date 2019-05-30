За один день в Киевской области обокрали три церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В полицию обратились священнослужители из трех разных храмов Киевской области сообщениям о кражах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook страницу полиции области.
“Священнослужитель из Святоуспенской церкви в селе Пятигоры Тетиевского района сообщил, что из церкви ночью похитили икону Божьей матери, стоимость которой устанавливается. В пгт. Калита Броварского района из местной церкви также похитили серебряные крестики, пожертвование в виде денежных средств и старинные иконы, датированные 17-м и началом 19-го века”, — сообщили правоохранители.
Третий случай произошел в Вышгороде, где из церкви исчезли пять икон, две из которых датированы рубежом 19-20-го веков.
Во всех случаях злоумышленники проникли в религиозные сооружения путем взлома замков.
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В настоящее время полиция проводит следственные действия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данным преступлениям.
Как сообщал УНН, в селе Перекоринцы Мурованокуриловецкого района Винницкой области вандалы ограбили и осквернили храм Украинской Православной Церкви Московского Патриархата