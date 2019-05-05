На Вінниччині пограбували й осквернили храм УПЦ МП
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У селі Перекоринці Мурованокуриловецького району Вінницької області вандали пограбували та осквернили храм Української Православної Церкви Московського Патріархату, повідомляє Інформаційно-проссвітницький відділ УПЦ МП, передає УНН.
Так, повідомляється, що злодії викрали з храму Різдва Пресвятої Богородиці старовинні ікони, перевернули все в Жертовнику та оскрвенили Святий Престол.
Поліція проводить розслідування данного злочину, інформують в УПЦ.
Як повідомляв УНН, раніше на Донеччині місцевий житель вкрав з церкви мощі Георгія Побідоносця.