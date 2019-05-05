На Вінниччині пограбували й осквернили храм УПЦ МП

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. У селі Перекоринці Мурованокуриловецького району Вінницької області вандали пограбували та осквернили храм Української Православної Церкви Московського Патріархату, повідомляє Інформаційно-проссвітницький відділ УПЦ МП, передає УНН.

Так, повідомляється, що злодії викрали з храму Різдва Пресвятої Богородиці старовинні ікони, перевернули все в Жертовнику та оскрвенили Святий Престол.

Поліція проводить розслідування данного злочину, інформують в УПЦ.

Як повідомляв УНН, раніше на Донеччині місцевий житель вкрав з церкви мощі Георгія Побідоносця.

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