В Винницкой области ограбили и осквернили храм УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В селе Перекоринцы Мурованокуриловецкого района Винницкой области вандалы ограбили и осквернили храм Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, сообщает Информационно-проссвитницький отдел УПЦ МП, передает УНН.
Так, сообщается, что воры похитили из храма Рождества Пресвятой Богородицы старинные иконы, перевернули все в Жертвеннике и оскрвенилы Святой Престол.
Полиция проводит расследование данного преступления, информируют в УПЦ.
Как сообщал УНН, ранее в Донецкой области местный житель украл из церкви мощи Георгия Победоносца.