Вор проник в столичный храм и прятался там за колонной
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Столичные правоохранители задержали мужчину, который проник в храм и украл оттуда ювелирные изделия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Кража произошла в церкви на улице Братиславской. Злоумышленник взломал запасную дверь при помощи лома, проник в помещение и похитил оттуда крестик с цепочкой.
Когда полицейские прибыли на вызов и вошли в помещение, увидели вокруг беспорядок и неизвестного мужчину, который прятался за колонной.
32-летнего киевлянина задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ходе поверхностного осмотра полицейские обнаружили и изъяли золотой крестик с цепочкой и инструмент для взлома.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее УНН сообщал, что за один день в Киевской области обокрали три церкви.