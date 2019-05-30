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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 71617 просмотра

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7 марта, 06:35 • 110702 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137127 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144516 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130075 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Вор проник в столичный храм и прятался там за колонной

Вор проник в столичный храм и прятался там за колонной

Киев  •  УНН

 • 9410 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Столичные правоохранители задержали мужчину, который проник в храм и украл оттуда ювелирные изделия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Кража произошла в церкви на улице Братиславской. Злоумышленник взломал запасную дверь при помощи лома, проник в помещение и похитил оттуда крестик с цепочкой.

Когда полицейские прибыли на вызов и вошли в помещение, увидели вокруг беспорядок и неизвестного мужчину, который прятался за колонной.

32-летнего киевлянина задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ходе поверхностного осмотра полицейские обнаружили и изъяли золотой крестик с цепочкой и инструмент для взлома.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее УНН сообщал, что за один день в Киевской области обокрали три церкви.

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